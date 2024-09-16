ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) потренировалась на кортах школы Патрика Муратоглу.

Украинка провела спарринг с 15-летним теннисистом Егором Навразиди. Все бы нечего, но у этого парня в его Instagram-аккаунте стоит флаг россии – страны, которая развязала полномасштабную войну на украинской территории.

17 сентября Ястремская начнет выступления на турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд). В 1-м раунде Даяна сыграет против Маи Хонтамы. Ориентировочное время начала встречи – 08:30 по Киеву.

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