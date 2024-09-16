Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф
WTA
16 сентября 2024, 21:49 |
1927
13

ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф

Даяна провела занятие в академии Патрика Муратоглу вместе с неким Егором Навразиди

16 сентября 2024, 21:49 |
1927
13
ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) потренировалась на кортах школы Патрика Муратоглу.

Украинка провела спарринг с 15-летним теннисистом Егором Навразиди. Все бы нечего, но у этого парня в его Instagram-аккаунте стоит флаг россии – страны, которая развязала полномасштабную войну на украинской территории.

17 сентября Ястремская начнет выступления на турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд). В 1-м раунде Даяна сыграет против Маи Хонтамы. Ориентировочное время начала встречи – 08:30 по Киеву.

ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф

По теме:
Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. На плече пояс Усика. Джошуа и Дюбуа провели первую битву взглядов
ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции
видео тренировка Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 16 сентября 2024, 00:16 2
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории

Промоутер Тайсона Фьюри выделил Шугара Рэя Леонарда

ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик
Теннис | 16 сентября 2024, 12:59 0
ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик
ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик

У Стефаноса хорошо поставлен удар

Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Бокс | 16.09.2024, 00:10
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16.09.2024, 14:16
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2024, 19:05
ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Шахтер отправился в Болонью на матч Лиги чемпионов
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
В Муратоглятнику завжди було повно кацапів і різних мажорів. 
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Роздули сенсацію з нічого, вона що знала, що у того малого в тому акаунті?
Ответить
+3
New Zealander
Можна подумати що вона щось знала про цю дитину. Дітвак мабуть підійшов попросив автограф і попросив друзів зробити відосік як він грає з нею в теніс
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Катя
вона перед в нього перевірити інстаграм перед тим як зіграти чи що? ну да касяк, але дуже дивний дойоб як на мене
Ответить
0
Vanil10
Могла би із пуйлом зіграти, сказали б, що двійник, і вона його взагалі не знала))
Ответить
0
Standard
Гордість бере за помийку, але навіть шкарпетки маде ін раша на себе не одягне. Соромно. )
Ответить
0
C.Пеклов
так,а Цуренко коли грає?
Ответить
0
Richard Lewis
Не стріляйте в вокалістку, вона грає (в теніс) як уміє 
Ответить
-3
dudigo78
В нашому медіапросторі вже якась параноя. Наша країна та люди поступово перетворюються на північних сусідів в гірших своїх проявах. Наступний етап це біолабораторії
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
15.09.2024, 00:12 2
Другие виды
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
14.09.2024, 22:57 5
Футбол
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
14.09.2024, 22:39 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем