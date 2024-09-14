Ястремская и Цуренко выступят в Таиланде. Украинки узнали первых соперниц

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 34) и Леся Цуренко (WTA 91) выступят на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Ястремская, которая получила первый номер посева, в 1-м раунде сыграет против Маи Хонтамы (Япония, WTA 109).

Цуренко в 1/16 финала встретится с Магдой Линетт (Польша, WTA 41). Полька является 4-й сеяной соревнований.

Турнир в Хуахине пройдет с 16 по 22 сентября. В 2019 году Ястремская выиграла трофей на этих кортах.

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