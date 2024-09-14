WTA14 сентября 2024, 19:50 |
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Ястремская и Цуренко выступят в Таиланде. Украинки узнали первых соперниц
Турнир WTA 250 в Хуахине пройдет с 16 по 22 сентября
14 сентября 2024, 19:50 |
277
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Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 34) и Леся Цуренко (WTA 91) выступят на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
Ястремская, которая получила первый номер посева, в 1-м раунде сыграет против Маи Хонтамы (Япония, WTA 109).
Цуренко в 1/16 финала встретится с Магдой Линетт (Польша, WTA 41). Полька является 4-й сеяной соревнований.
Турнир в Хуахине пройдет с 16 по 22 сентября. В 2019 году Ястремская выиграла трофей на этих кортах.
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