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  4. ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:45
1281
2

ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль

В последнем туре УПЛ «Верес» проиграл «Полесью»

16 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:45
1281
2
ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
НК Верес. Юрий Габовда

Юрий Габовда высказался о сомнительном пенальти в пользу житомирского «Полесья» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:1):

В своих соцсетях спортивный директор НК «Верес» Габовда выложил фото с моментом попадания мяча в руку игрока «Вереса» и написал обращение, отметив главу комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль.

«Госпожа Монзуль, а нам еще долго ждать изменений? А то мы уже устали от разных трактовок для разных команд», – написал Габовда в Инстаграме.

Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил этот эпизод.

ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль

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судейство чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес Юрий Габовда
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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C.Пеклов
ха,та Монзуль сама призначила пенальті в ворота Вересу,за гру дупою!
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