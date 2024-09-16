ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
В последнем туре УПЛ «Верес» проиграл «Полесью»
Юрий Габовда высказался о сомнительном пенальти в пользу житомирского «Полесья» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:1):
В своих соцсетях спортивный директор НК «Верес» Габовда выложил фото с моментом попадания мяча в руку игрока «Вереса» и написал обращение, отметив главу комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль.
«Госпожа Монзуль, а нам еще долго ждать изменений? А то мы уже устали от разных трактовок для разных команд», – написал Габовда в Инстаграме.
Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил этот эпизод.
ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Себальос успел дебютировать за киевский клуб
Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко