Юрий Габовда высказался о сомнительном пенальти в пользу житомирского «Полесья» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:1):

В своих соцсетях спортивный директор НК «Верес» Габовда выложил фото с моментом попадания мяча в руку игрока «Вереса» и написал обращение, отметив главу комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль.

«Госпожа Монзуль, а нам еще долго ждать изменений? А то мы уже устали от разных трактовок для разных команд», – написал Габовда в Инстаграме.

Ранее экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил этот эпизод.

ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль