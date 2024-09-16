Экс-арбитр ФИФА высказался о сомнительном пенальти Полесья в игре с Вересом

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар высказался о сомнительном пенальти в пользу житомирского «Полесья» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:1):

«Момент, связанный с назначением 11-метрового удара в ворота «Вереса» на 56-й минуте, вызывает сомнение даже после того, как арбитра Афанасьева пригласил арбитр VAR Копиевский оценить ситуацию. Наверное, Копиевский тоже не был уверен на сто процентов, что такое попадание мяча в руку является нарушением. Арбитр Афанасьев долго смотрел, долго колебался, но все таки решил – это пенальти. После ошибочного приговора «Полесье» с «точки», как оказалось, забило решающий гол. Но давайте обратимся к тексту Правил игры.

Нарушение ли это, когда защитник выбивает мяч, в полуметре стоит Гуцуляк, мяч попадает ему в ногу, идет отскок и круглый находит полусогнутую руку ривненчанина? Рука находится в естественном положении, не увеличивает объем тела, нет преднамеренной игры, и отскок в руку случайный. Все перечисленные критерии не подпадают под категорию нарушений. Почему арбитр после просмотра решил, что это нарушение правил – непонятно. Если бы он решил продолжить игру, то был бы прав. Такие решения не ложатся в канву Правил и логики игры футбола».