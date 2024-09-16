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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 14:19 |
623
3

Экс-арбитр ФИФА высказался о сомнительном пенальти Полесья в игре с Вересом

Мирослав Ступар считает решение судьи ошибочным

16 сентября 2024, 14:19 |
623
3
Экс-арбитр ФИФА высказался о сомнительном пенальти Полесья в игре с Вересом
ФК Полесье

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар высказался о сомнительном пенальти в пользу житомирского «Полесья» в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» (2:1):

«Момент, связанный с назначением 11-метрового удара в ворота «Вереса» на 56-й минуте, вызывает сомнение даже после того, как арбитра Афанасьева пригласил арбитр VAR Копиевский оценить ситуацию. Наверное, Копиевский тоже не был уверен на сто процентов, что такое попадание мяча в руку является нарушением. Арбитр Афанасьев долго смотрел, долго колебался, но все таки решил – это пенальти. После ошибочного приговора «Полесье» с «точки», как оказалось, забило решающий гол. Но давайте обратимся к тексту Правил игры.

Нарушение ли это, когда защитник выбивает мяч, в полуметре стоит Гуцуляк, мяч попадает ему в ногу, идет отскок и круглый находит полусогнутую руку ривненчанина? Рука находится в естественном положении, не увеличивает объем тела, нет преднамеренной игры, и отскок в руку случайный. Все перечисленные критерии не подпадают под категорию нарушений. Почему арбитр после просмотра решил, что это нарушение правил – непонятно. Если бы он решил продолжить игру, то был бы прав. Такие решения не ложатся в канву Правил и логики игры футбола».

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Мирослав Ступар чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес судейство
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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potemkin78
чёт мне на повторах показалось что мячь два раза попал в руки игрокам Вереса и один раз в руку игрока Полися. но могу ошибаться
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C.Пеклов
ось це чесний незалежний коментар!Тому наших суддів і не беруть на ЧЄ та ЧС.
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