«Четыре сухих матча». Анчелотти отметил игру Куртуа
Команда в сезоне пропустила лишь два гола
Тренер Реала Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов против Штутгарта похвалил оборону и вратаря Тибо Куртуа, который пропустил в сезоне лишь два мяча.
«Мы в сезоне провели шесть матчей во всех турнирах. Могли в обороне действовать лучше, но я доволен, потому что пропустили всего два гола. Один мяч был «мертвым», еще один после очень напряженного момента».
«Наш вратарь выдал четырех «сухих» матча в сезоне, и это очень приличный результат», – считает Анчелотти.
Конкурент Куртуа, Андрей Лунин, в нынешнем сезоне еще не играл, хотя недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт.
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