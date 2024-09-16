«Четыре сухих матча». Анчелотти отметил игру Куртуа

Тренер Реала Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов против Штутгарта похвалил оборону и вратаря Тибо Куртуа, который пропустил в сезоне лишь два мяча.

«Мы в сезоне провели шесть матчей во всех турнирах. Могли в обороне действовать лучше, но я доволен, потому что пропустили всего два гола. Один мяч был «мертвым», еще один после очень напряженного момента».

«Наш вратарь выдал четырех «сухих» матча в сезоне, и это очень приличный результат», – считает Анчелотти.

Конкурент Куртуа, Андрей Лунин, в нынешнем сезоне еще не играл, хотя недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт.