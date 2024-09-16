Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков

17-летний украинский полузащитник Максим Воробей, который является сыном легенды «Шахтера» Андрея Воробья, а также с лета нынешнего года выступает в Италии за «Болонью» U-18, признался, что в очной дуэли «красно-синих» и «горняков» будет поддерживать вовсе не чемпиона Украины.

«Когда я был ребенком, мой отец подталкивал меня к тому, чтобы я стал нападающим, давал советы и побуждал усердно тренироваться. Затем, когда я вырос, я стал лучше осознавать роль на поле, которую хотел играть, и вложил все силы в то, чтобы попасть в такой большой клуб, как «Болонья», – сказал Максим.

Сперва хавбек выступал за киевский «Арсенал», прежде чем перешел в академию «Шахтера», однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны выехал в Италию.

«Я попал в Италию случайно, потому что некоторые из друзей моей матери дали нам возможность пожить у них две недели, в течение которых мы поняли, что Италия – идеальная страна для нас, и решили начать здесь новую главу своей жизни. Я сказал себе: «Хорошо, я могу снова начать играть в футбол». Мне пришлось начинать с самых низов, потому что в Италии меня никто не знал, а затем, ценой многих жертв, шаг за шагом, я пришел на этот уровень».

«Изначально я играл как фланговый нападающий, теперь я полузащитник с атакующими характеристиками, способностью действовать без мяча и с хорошими акробатическими навыками. Качество, которое я приобрел, играя в чемпионате Италии, – это большая решительность, большая агрессивность при подборе мяча. Теперь я чувствую, что могу закрывать разные позиции в полузащите, исходя из пожеланий тренера».

«Когда «Болонья» решила подписать меня, я был очень взволнован и полон гордости: для меня это большой шаг вперед, еще и потому, что первая команда играет в Лиге Чемпионов. Мои родители сказали мне продолжать усердно работать и заслужить эту футболку».

«За кого я буду болеть [в матче первых команд «Болоньи» и «Шахтера» в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов]? Я игрок «Болоньи», поэтому буду болеть за «красно-синих», хотя тренер донецкого «Шахтера» U-19 [Алексей Белик] – это мой крестный отец и он играл с моим отцом», – заявил Максим Воробей.

Накануне, 15 сентября, Максим Воробей провел первый матч за «Болонью» в чемпионате Италии U-18. Украинец вышел на замену в поединке с «Лечче» и провел на поле 9 минут.