Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
Лига чемпионов
16 сентября 2024, 20:40 |
833
4

Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков

Максим Воробей сейчас играет в Италии

16 сентября 2024, 20:40 |
833
4
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
bolognafc.it. Максим Воробей (в оранжевой манишке)

17-летний украинский полузащитник Максим Воробей, который является сыном легенды «Шахтера» Андрея Воробья, а также с лета нынешнего года выступает в Италии за «Болонью» U-18, признался, что в очной дуэли «красно-синих» и «горняков» будет поддерживать вовсе не чемпиона Украины.

«Когда я был ребенком, мой отец подталкивал меня к тому, чтобы я стал нападающим, давал советы и побуждал усердно тренироваться. Затем, когда я вырос, я стал лучше осознавать роль на поле, которую хотел играть, и вложил все силы в то, чтобы попасть в такой большой клуб, как «Болонья», – сказал Максим.

Сперва хавбек выступал за киевский «Арсенал», прежде чем перешел в академию «Шахтера», однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны выехал в Италию.

«Я попал в Италию случайно, потому что некоторые из друзей моей матери дали нам возможность пожить у них две недели, в течение которых мы поняли, что Италия – идеальная страна для нас, и решили начать здесь новую главу своей жизни. Я сказал себе: «Хорошо, я могу снова начать играть в футбол». Мне пришлось начинать с самых низов, потому что в Италии меня никто не знал, а затем, ценой многих жертв, шаг за шагом, я пришел на этот уровень».

«Изначально я играл как фланговый нападающий, теперь я полузащитник с атакующими характеристиками, способностью действовать без мяча и с хорошими акробатическими навыками. Качество, которое я приобрел, играя в чемпионате Италии, – это большая решительность, большая агрессивность при подборе мяча. Теперь я чувствую, что могу закрывать разные позиции в полузащите, исходя из пожеланий тренера».

«Когда «Болонья» решила подписать меня, я был очень взволнован и полон гордости: для меня это большой шаг вперед, еще и потому, что первая команда играет в Лиге Чемпионов. Мои родители сказали мне продолжать усердно работать и заслужить эту футболку».

«За кого я буду болеть [в матче первых команд «Болоньи» и «Шахтера» в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов]? Я игрок «Болоньи», поэтому буду болеть за «красно-синих», хотя тренер донецкого «Шахтера» U-19 [Алексей Белик] – это мой крестный отец и он играл с моим отцом», – заявил Максим Воробей.

Накануне, 15 сентября, Максим Воробей провел первый матч за «Болонью» в чемпионате Италии U-18. Украинец вышел на замену в поединке с «Лечче» и провел на поле 9 минут.

По теме:
ФОНСЕКА: «Мы не можем ошибиться против таких команд, как Ливерпуль»
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
4 вратаря в списке. Заявка Шахтера на матч первого тура Лиги чемпионов
Болонья Болонья - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов Андрей Воробей
Алексей Сливченко Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Футбол | 16 сентября 2024, 18:11 6
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»

Эксперт удивлен, что форвард не вышел на поле

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16 сентября 2024, 18:18 27
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер

Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко

Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Бокс | 16.09.2024, 00:10
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Авто/мото | 16.09.2024, 08:05
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16.09.2024, 14:16
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sdag
Легенда
Ответить
0
C.Пеклов
Йому вже 18?Яке в нього громадянство?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
14.09.2024, 23:15 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем