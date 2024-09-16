Жирона нацелилась на подписание игрока Барсы. Это приоритет на зиму
«Жирона» хочет вернуть Эрика Гарсию
Каталонская «Жирона» определила главную трансферную цель на следующее зимнее трансферное окно.
По информации Fichajes, «Жирона» хочет вернуть испанского защитника Эрика Гарсию, который принадлежит каталонской «Барселоне». Гарсия в этом сезоне не имеет постоянной игровой практики. «Жирона» рассматривает постоянный трансфер Гарсии, вероятна и аренда игрока.
Гарсия на правах аренды прошлый сезон провел в «Жироне», где был лидером команды.
Ранее тренер Цыганкова оценил лидера «Барселоны», который уничтожил «Жирону» в Ла Лиге.
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