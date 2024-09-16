Тренер Цыганкова оценил лидера Барселоны, который уничтожил Жирону

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мнением об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля после каталонского дерби (1:4) в 5-м туре испанской Ла Лиги.

«Ламин – это игрок, который делает разницу. Для меня он уже один из самых лучших игроков мира в свои 17 лет.

Трудно было представить, что после Месси появится кто-то подобный, но я надеюсь, что Ламин продолжит прогрессировать, потому что он может добиться этого уровня», – заявил Мичел.

Ламин Ямал в поединке «Барселоны» против «Жироны», цвета которой, как известно, защищает украинец Виктор Цыганков, стал автором дубля. На счету молодого испанца в нынешнем сезоне 3 гола и 4 ассиста в матчах чемпионата Испании.