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  4. Тренер Цыганкова оценил лидера Барселоны, который уничтожил Жирону
Испания
16 сентября 2024, 01:49 |
107
0

Тренер Цыганкова оценил лидера Барселоны, который уничтожил Жирону

Мичел Анхель Санчес – о тинейджере Ламине Ямале

16 сентября 2024, 01:49 |
107
0
Тренер Цыганкова оценил лидера Барселоны, который уничтожил Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мнением об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля после каталонского дерби (1:4) в 5-м туре испанской Ла Лиги.

«Ламин – это игрок, который делает разницу. Для меня он уже один из самых лучших игроков мира в свои 17 лет.

Трудно было представить, что после Месси появится кто-то подобный, но я надеюсь, что Ламин продолжит прогрессировать, потому что он может добиться этого уровня», – заявил Мичел.

Ламин Ямал в поединке «Барселоны» против «Жироны», цвета которой, как известно, защищает украинец Виктор Цыганков, стал автором дубля. На счету молодого испанца в нынешнем сезоне 3 гола и 4 ассиста в матчах чемпионата Испании.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ламин Ямал Жирона Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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