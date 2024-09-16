Рома на два месяца потеряла новичка команды

Новичок «Ромы» Алексис Салемакерс получил травму в матче четвертого тура Серии А против «Дженоа» (ничья 1:1). По информации итальянских СМИ, у него перелом лодыжки правой ноги.

В ближайшее время Салемакерс перенесет операцию в Бельгии. По прогнозам врачей, восстановление 25-летнего бельгийского хавбека займет примерно два месяца.

Салемакерс перешел в «Рому» из «Милана» лишь в конце августа. Речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа. Матч против «Дженоа» был для него вторым в составе «джаллоросси».