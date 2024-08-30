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Испания
30 августа 2024, 23:26 | Обновлено 30 августа 2024, 23:27
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома лишилась конкурента Довбика, усилив другой гранд Италии

Тэмми Абрахам продолжит выступления в Милане, аренда рассчитана на 1 сезон

30 августа 2024, 23:26 | Обновлено 30 августа 2024, 23:27
1040
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома лишилась конкурента Довбика, усилив другой гранд Италии
ФК Милан. Тэмми Абрахам

Римский футбольный клуб Рома официально объявил о том, что отдал в аренду 26-леьнего английского форварда Тэмми Абрахама в Милан.

Аренда рассчитана на 1 сезон, до 30 июня 2025 года. Абрахам был главным конкурентом украинца Артема Довбика по позиции в составе волков.

Абрахам выступал за Рому с августа 2021 года, перейдя из Челси за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел всего 12 поединков и забил только 1 гол, поскольку значительную часть кампании был травмирован.

В свою очередь, Рома оформила аренду Алексиса Салемакерса у Милана. 25-летний бельгийский вингер проведет в составе римлян сезон 2024/25.

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Тэмми Абрахам Милан Рома Рим аренда игрока трансферы трансферы Серии A Алексис Салемакерс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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