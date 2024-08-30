ОФИЦИАЛЬНО. Рома лишилась конкурента Довбика, усилив другой гранд Италии

Римский футбольный клуб Рома официально объявил о том, что отдал в аренду 26-леьнего английского форварда Тэмми Абрахама в Милан.

Аренда рассчитана на 1 сезон, до 30 июня 2025 года. Абрахам был главным конкурентом украинца Артема Довбика по позиции в составе волков.

Абрахам выступал за Рому с августа 2021 года, перейдя из Челси за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел всего 12 поединков и забил только 1 гол, поскольку значительную часть кампании был травмирован.

В свою очередь, Рома оформила аренду Алексиса Салемакерса у Милана. 25-летний бельгийский вингер проведет в составе римлян сезон 2024/25.