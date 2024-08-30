ОФИЦИАЛЬНО. Рома лишилась конкурента Довбика, усилив другой гранд Италии
Тэмми Абрахам продолжит выступления в Милане, аренда рассчитана на 1 сезон
Римский футбольный клуб Рома официально объявил о том, что отдал в аренду 26-леьнего английского форварда Тэмми Абрахама в Милан.
Аренда рассчитана на 1 сезон, до 30 июня 2025 года. Абрахам был главным конкурентом украинца Артема Довбика по позиции в составе волков.
Абрахам выступал за Рому с августа 2021 года, перейдя из Челси за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел всего 12 поединков и забил только 1 гол, поскольку значительную часть кампании был травмирован.
В свою очередь, Рома оформила аренду Алексиса Салемакерса у Милана. 25-летний бельгийский вингер проведет в составе римлян сезон 2024/25.
Good luck for the upcoming season, Tammy! #ASRoma pic.twitter.com/IKVz9SrP8G— AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2024
It’s official 🎉#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/PMobL9UhQx— AC Milan (@acmilan) August 30, 2024
Alexis pic.twitter.com/T1h6s7AP7G— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2024
🤷♂️✨🇧🇪 pic.twitter.com/7W9ljaxBRF— AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2024
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