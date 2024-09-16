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  4. Скляр из Ворсклы вошел в топ по удалениям в УПЛ. Кто лидер реестра?
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 19:06
144
0

Скляр из Ворсклы вошел в топ по удалениям в УПЛ. Кто лидер реестра?

Хавбек полтавчан не доиграл до конца матч с «Рухом»

16 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 19:06
144
0
Скляр из Ворсклы вошел в топ по удалениям в УПЛ. Кто лидер реестра?
УПЛ

Полузащитник «Ворсклы» Александр Скляр был удален с поля в матче 6-го тура УПЛ против «Руха» (0:0), который состоялся в воскресенье, 15 сентября.

Красную карточку перед собой он увидел на 38-й минуте. Это удаление — шестое для Скляра в матчах Украинской Премьер-лиги.

Теперь он по количеству удалений с поля делит 6-11 места в историческое реестре.
Рекордсменом является Сергей Симинин, который сейчас защищает цвета хмельницкого «Подолья» из ПФЛ. У него в пассиве 9 удалений в матчах высшего дивизиона чемпионата Украины – УПЛ и Высшей лиги.

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Александр Скляр Сергей Симинин Украинская Премьер-лига Ворскла - Рух Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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