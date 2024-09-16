ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с обидчиком сборной Украины
Кристьян Асллани останется в клубе до 2028 года
Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником команды Кристьяном Асллани. Новое соглашение с 22-летним албанцем рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.
Асллани перешел в «Интер» из «Эмполи» летом 2022 года. Сейчас трансферная стоимость хавбека оценивается в 18 миллионов евро.
Напомним, Асллани является одним из ключевых игроков сборной Албании, которая недавно обыграла Украину 2:1 в Лиге наций. Асллани в этом матче провел на поле все 90 минут.
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