Арриго САККИ: «Шахтер – немного нестабильная команда»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки поделился своим мнением по поводу «Шахтера» накануне матча Лиги чемпионов против «Болоньи» (18 сентября, 19:45):

«Прежде чем анализировать матч, позвольте поздравить «Болонью» с первой игрой в Лиге чемпионов. Они участвовали в еврокубках в 64-65 годах. Я счастлив, потому что они заслужили это вознаграждение и потому что в прошлом сезоне они показали прекрасный футбол. Надеюсь, они смогут повторить этот результат, а то и улучшить: никогда не ставьте пределов мечтам, амбиции – это двигатель, который двигает все. Если бы человек не был амбициозным и не стремился двигаться вперед, не было бы никакого прогресса. Теперь перейдем к матчу.

«Шахтер» – немного нестабильная команда. В том смысле, что у них бывают взлеты и падения, они непостоянны в игре. То они делают прекрасные вещи, то забывают о них. Об этом свидетельствуют их последние результаты: 3 победы и 2 поражения. В обороне украинцы не отличаются внимательностью и точностью, но в Европе таких команд немного. Однако, когда мяч у них в ногах, у них есть идеи и скорость.

Главное, чтобы «Болонья» не поддалась эмоциям, что вполне объяснимо, и досконально следовала указаниям своего тренера. Итальяно – хороший тренер, стратег, который знает, как смотреть вперед и учить футболу. Нам просто нужно дать ему время, чтобы построить свой проект, не оказывая на него слишком большого давления. Успех станет топливом для всего сезона «Болоньи».