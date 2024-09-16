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Италия
16 сентября 2024, 17:57 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:58
276
0

Ключевой игрок Интера может пропустить матчи против Ман Сити и Милана

У Федерико Димарко мышечная травма

16 сентября 2024, 17:57 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:58
276
0
Ключевой игрок Интера может пропустить матчи против Ман Сити и Милана
ФК Интер. Федерико Димарко

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко получил мышечное повреждение во вчерашнем матче четвертого тура Серии А против «Монцы» (ничья 1:1).

По информации итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Димарко, скорее всего, пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (18 сентября). Также под вопросом его участие в миланском дерби, которое состоится в пятом туре Серии А 22 сентября.

В нынешнем сезоне 26-летний Димарко провел 4 матча за «Интер» в Серии А, результативными действиями не отличился.

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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