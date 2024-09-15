Интер спас игру против Монцы. На 88-й минуте забил Дюмфрис

В матче 4-го тура Серии А «Интер» на выезде сыграл вничью с «Монцей» (1:1).

Для хозяев поля на 81-й минуте мяч забил Дани Мота.

Гости отыгрались благодаря голу Дензела Дюмфриса на 88-й минуте

«Интер» набрал 8 очков из 12 и поднялся на второе место в Серии А.

Серия А. 4-й тур, 15 сентября

Монца – Интер – 1:1

Голы: Дани Мота, 81 – Дюмфрис, 88

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