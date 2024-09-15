15.09.2024 21:45 – FT 1 : 1
Италия15 сентября 2024, 23:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:50
65
0
Интер спас игру против Монцы. На 88-й минуте забил Дюмфрис
«Интер» набрал 8 очков из 12 и поднялся на второе место в Серии А
15 сентября 2024, 23:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:50
65
0
В матче 4-го тура Серии А «Интер» на выезде сыграл вничью с «Монцей» (1:1).
Для хозяев поля на 81-й минуте мяч забил Дани Мота.
Гости отыгрались благодаря голу Дензела Дюмфриса на 88-й минуте
«Интер» набрал 8 очков из 12 и поднялся на второе место в Серии А.
Серия А. 4-й тур, 15 сентября
Монца – Интер – 1:1
Голы: Дани Мота, 81 – Дюмфрис, 88
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
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