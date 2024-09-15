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Чемпионат Италии
Монца
15.09.2024 21:45 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
15 сентября 2024, 23:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:50
65
0

Интер спас игру против Монцы. На 88-й минуте забил Дюмфрис

«Интер» набрал 8 очков из 12 и поднялся на второе место в Серии А

15 сентября 2024, 23:50 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:50
65
0
Интер спас игру против Монцы. На 88-й минуте забил Дюмфрис
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

В матче 4-го тура Серии А «Интер» на выезде сыграл вничью с «Монцей» (1:1).

Для хозяев поля на 81-й минуте мяч забил Дани Мота.

Гости отыгрались благодаря голу Дензела Дюмфриса на 88-й минуте

«Интер» набрал 8 очков из 12 и поднялся на второе место в Серии А.

Серия А. 4-й тур, 15 сентября

Монца – Интер – 1:1

Голы: Дани Мота, 81 – Дюмфрис, 88

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
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Монца Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Дензел Дюмфрис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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