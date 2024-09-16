Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 16 сентября «Колос» в матче шестого тура УПЛ в Ковалевке примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Криворучко, Красничи, Гусол, Ориховский, Третьяков, Боливар

«ЛНЗ»: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Бойко, Яшари, Момо, Топалов, Молло