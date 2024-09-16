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  4. Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 16:57 |
302
1

Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в шестом туре УПЛ

16 сентября 2024, 16:57 |
302
1
Колос – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
ФК Колос

Сегодня, 16 сентября «Колос» в матче шестого тура УПЛ в Ковалевке примет черкасский «ЛНЗ». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Криворучко, Красничи, Гусол, Ориховский, Третьяков, Боливар

«ЛНЗ»: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Бойко, Яшари, Момо, Топалов, Молло

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Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Gargantua81
Кто такой Боливар и выдержит ли он двоих?
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