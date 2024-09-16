Александр НАЗАРЕНКО: «Это лучший старт, но нельзя останавливаться»

Полузащитник «Полесья» Александр Назаренко, который на данный момент лидирует в бомбардирской гонке УПЛ, поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона:

«Спасибо команде, как говорил Руслан Бабенко, что он носит рояль, а мы уже что-то придумываем. Это все шутки, прежде всего я очень благодарен команде, партнерам, тренерскому штабу, болельщикам.

Лучше не было, это лучший старт, но нельзя останавливаться. Надо ставить перед собой самые высокие задачи».

Вчера «Полесье» в шестом туре УПЛ обыграло «Верес» 2:1.