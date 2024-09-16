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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Это лучший старт, но нельзя останавливаться»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 16:45 |
363
2

Александр НАЗАРЕНКО: «Это лучший старт, но нельзя останавливаться»

Хавбек «Полесья» – об удачном старте сезона

16 сентября 2024, 16:45 |
363
2
Александр НАЗАРЕНКО: «Это лучший старт, но нельзя останавливаться»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник «Полесья» Александр Назаренко, который на данный момент лидирует в бомбардирской гонке УПЛ, поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона:

«Спасибо команде, как говорил Руслан Бабенко, что он носит рояль, а мы уже что-то придумываем. Это все шутки, прежде всего я очень благодарен команде, партнерам, тренерскому штабу, болельщикам.

Лучше не было, это лучший старт, но нельзя останавливаться. Надо ставить перед собой самые высокие задачи».

Вчера «Полесье» в шестом туре УПЛ обыграло «Верес» 2:1.

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Александр Назаренко (футбол) Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
Не знаю, який рояль Бабенко носить, але по матчу з Вересом склалось враження, що точний пас він лише назад вміє віддіати та й то так, що партнер ще доганяти повинен, щоб в аут не вийшов мяч...
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nikbard
Гавноед! и ВЕЛИКА !сука!!!
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