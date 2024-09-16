Украина. Премьер лига16 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:35
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Определен лучший игрок Шахтера в матче против Карпат
Хавбек Артем Бондаренко сделал хет-трик за горняков
16 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:35
338
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Хавбек Шахтера Артем Бондаренко стал MVP матча 6-го тура УПЛ против Карпат.
Болельщики признали полузащитника лучшим игроком горняков в этой игре.
В матче УПЛ во Львове Бондаренко отличился хет-триком и помог своей команде одержать победу (5:2).
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