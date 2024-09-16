Определен лучший игрок Шахтера в матче против Карпат

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко стал MVP матча 6-го тура УПЛ против Карпат.

Болельщики признали полузащитника лучшим игроком горняков в этой игре.

В матче УПЛ во Львове Бондаренко отличился хет-триком и помог своей команде одержать победу (5:2).