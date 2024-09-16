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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:35
338
0

Определен лучший игрок Шахтера в матче против Карпат

Хавбек Артем Бондаренко сделал хет-трик за горняков

16 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:35
338
0
Определен лучший игрок Шахтера в матче против Карпат
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко стал MVP матча 6-го тура УПЛ против Карпат.

Болельщики признали полузащитника лучшим игроком горняков в этой игре.

В матче УПЛ во Львове Бондаренко отличился хет-триком и помог своей команде одержать победу (5:2).

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты лучший игрок Артем Бондаренко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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