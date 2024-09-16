Источник: Полесье решило не увольнять аргентинского спортдира

Аргентинский специалист Дарио Друди останется на посту спортивного директора «Полесья». Об этом сообщает ТаТоТаке.

На прошлой неделе этот же источник сообщал о том, что Друди был уволен со своей должности. Теперь же сообщается о том, что «Полесье» уже почти попрощалось с Друди официально, но президент клуба Геннадий Буткевич вернулся из командировки, провел личный разговор с Друди и решил оставить его.

Напомним, Друди был назначен на пост спортивного директора «Полесья» лишь в апреле текущего года. Ранее специалист уже работал в Украине с «Карпатами» и «Зиркой».