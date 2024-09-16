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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:27
973
3

Источник: Полесье решило не увольнять аргентинского спортдира

Геннадий Буткевич решил оставить Дарио Друди в клубе

16 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 16 сентября 2024, 16:27
973
3
Источник: Полесье решило не увольнять аргентинского спортдира
YouTube. Дарио Друди

Аргентинский специалист Дарио Друди останется на посту спортивного директора «Полесья». Об этом сообщает ТаТоТаке.

На прошлой неделе этот же источник сообщал о том, что Друди был уволен со своей должности. Теперь же сообщается о том, что «Полесье» уже почти попрощалось с Друди официально, но президент клуба Геннадий Буткевич вернулся из командировки, провел личный разговор с Друди и решил оставить его.

Напомним, Друди был назначен на пост спортивного директора «Полесья» лишь в апреле текущего года. Ранее специалист уже работал в Украине с «Карпатами» и «Зиркой».

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Дарио Друди Геннадий Буткевич Полесье Житомир ТаТоТаке
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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fan_007
Не клуб, а шапіто якесь 
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+1
Gargantua81
Что то явно нездоровое в менеджменте, кому то не нужен чужой в бюджете и трансферах.
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0
Толян
Папа приехал и зарешал. Остальные поцы в клубе получили по шапке за качели)
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0
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