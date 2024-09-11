Украина. Премьер лига11 сентября 2024, 14:17 |
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Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора
Дарио Друди больше не будет работать в «Полесье»
11 сентября 2024, 14:17 |
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Житомирское «Полесье» прекратило сотрудничество с аргентинским футбольным функционером Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.
Интересно, что 37-летний специалист был назначен на должность спортивного директора клуба 9 апреля 2024 года, то есть чуть более 5 месяцев назад.
Во времена работы в кропивницкой «Зирке» Дарио продержался еще меньше – всего 3 месяца.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 4 поединках.
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