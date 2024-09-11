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  4. Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 14:17 |
529
0

Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора

Дарио Друди больше не будет работать в «Полесье»

11 сентября 2024, 14:17 |
529
0
Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора
ФК Полесье. Дарио Друди

Житомирское «Полесье» прекратило сотрудничество с аргентинским футбольным функционером Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что 37-летний специалист был назначен на должность спортивного директора клуба 9 апреля 2024 года, то есть чуть более 5 месяцев назад.

Во времена работы в кропивницкой «Зирке» Дарио продержался еще меньше – всего 3 месяца.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 4 поединках.

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Дарио Друди Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке отставка
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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