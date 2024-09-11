Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора

Житомирское «Полесье» прекратило сотрудничество с аргентинским футбольным функционером Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.

Интересно, что 37-летний специалист был назначен на должность спортивного директора клуба 9 апреля 2024 года, то есть чуть более 5 месяцев назад.

Во времена работы в кропивницкой «Зирке» Дарио продержался еще меньше – всего 3 месяца.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 4 поединках.