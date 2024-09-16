Марта КОСТЮК: «Я в Сеуле для того, чтобы побеждать»

Первая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Аранчей Рус (6:3, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Сеуле:

«Сегодня были непростые условия для игры: высокая влажность и очень темно. Я не тренировалась здесь вечером, поэтому было немного непривычно. Моя соперница, Аранча Рус, – отличная теннисистка и невероятный боец. Я была готова к тому, что будет настоящая борьба. У меня была цель играть агрессивно, использовать свой арсенал, поэтому я счастлива, что это сработало.

Мои цели на турнире? Я здесь, чтобы побеждать. Сегодня у меня была замечательная поддержка, я благодарна зрителям. Даже не ожидала такого. Это мое первое выступление в Сеуле, мне нравится здесь и поддержка, и сами соревнования. Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире».