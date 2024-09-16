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  4. В УПЛ оценили газон в Полтаве. Ворсклу ждут санкции?
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:44
518
2

В УПЛ оценили газон в Полтаве. Ворсклу ждут санкции?

Глава лиги Евгений Дикий – о «поляне» на полтавской арене

16 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:44
518
2
В УПЛ оценили газон в Полтаве. Ворсклу ждут санкции?
УПЛ

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал качество газона на полтавском стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, на котором в минувший уик-энд матч 6-го тура сезона-2024/2025 провели местная «Ворскла» и «Рух» Львов (0:0).

– К сожалению, газон был, мягко говоря, ненадлежащего качества. Футболистам обеих команд было тяжело демонстрировать свои способности, повысился риск травмирования. Это было отмечено и делегатом матча. В целом игры на таких полях не идут на пользу популяризации УПЛ – это правда. Надеемся, все сделают из этой ситуации правильные выводы. Ведь клубы УПЛ на самом деле прикладывают много усилий для улучшения нашего общего продукта, а такие эпизоды портят общий фон телевизионной картинки.

– Как УПЛ может повлиять на газоны, к которым есть нарекания? Какое решение будет принято относительно стадиона в Полтаве?

– Готовность стадиона, который допущен для проведения матчей клубов УПЛ соответствующим Комитетом УАФ, непосредственно перед игрой определяется делегатом и арбитром матча. При этом все мы понимаем, что качество газона – это величина нестабильная, она от момента аттестации стадиона может измениться как в лучшую сторону, так и, к сожалению, в худшую.

Вместе с Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований мы создали специальную комиссию, которая уже завтра отправляется в Полтаву. По результатам работы этой комиссии будут приняты соответствующие решения. Поскольку ситуация требует оперативного решения, – рассказал Дикий.

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Рух стадион Ворскла им. А.Бутовского
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Boodya
Ну власник Ворскли ж хоче стадіон новий, то навіщо йому в цей щось вкладати.
Веселий в нас футбол разом з регламентами і атестатами 😂
Цирк - ліга не менше
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0
Біллі Боб
Скоріше їдьте, нам ще часник саджати.
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