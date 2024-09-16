ФОТО. Бавария презентовала специальную форму к Октоберфесту
Мюнхенский клуб будет играть в сером
Мюнхенская «Бавария» продолжила традицию вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», выпускать специальный комплект формы, посвященный знаменитому пивному фестивалю Октоберфест. В этом году он стартует 21 сентября и будет продолжаться две недели.
Футболки выполнены в сером цвете с немного видоизмененной эмблемой «Баварии». Шорты и гетры будут зеленого цвета.
Ранее «Бавария» разгромила «Хольштайн» 6:1 в третьем туре Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко рассуждает о переходе Самбы Диалло в «Хапоэль» из Иерусалима
Святослав Сирота считает, что Сергей Ребров выбрал неправильный план подготовки команды