ФОТО. Бавария презентовала специальную форму к Октоберфесту

Мюнхенская «Бавария» продолжила традицию вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», выпускать специальный комплект формы, посвященный знаменитому пивному фестивалю Октоберфест. В этом году он стартует 21 сентября и будет продолжаться две недели.

Футболки выполнены в сером цвете с немного видоизмененной эмблемой «Баварии». Шорты и гетры будут зеленого цвета.

Ранее «Бавария» разгромила «Хольштайн» 6:1 в третьем туре Бундеслиги.