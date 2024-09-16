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  4. ФОТО. Бавария презентовала специальную форму к Октоберфесту
Германия
16 сентября 2024, 15:23 |
744
0

ФОТО. Бавария презентовала специальную форму к Октоберфесту

Мюнхенский клуб будет играть в сером

16 сентября 2024, 15:23 |
744
0
ФОТО. Бавария презентовала специальную форму к Октоберфесту
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» продолжила традицию вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», выпускать специальный комплект формы, посвященный знаменитому пивному фестивалю Октоберфест. В этом году он стартует 21 сентября и будет продолжаться две недели.

Футболки выполнены в сером цвете с немного видоизмененной эмблемой «Баварии». Шорты и гетры будут зеленого цвета.

Ранее «Бавария» разгромила «Хольштайн» 6:1 в третьем туре Бундеслиги.

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Бавария игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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