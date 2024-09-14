Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта
Мюнхенцы не пожалели новичка дивизиона
Бавария в матче чемпионата Германии против новичка элитного дивизиона Хольштайна не пожалела его на чужом поле и выиграла со счетом 6:1 с хет-триком Гарри Кейна. Мюнхенская команда лидирует с 9 пунктами.
Выиграть удалось чемпиону Байеру, который разгромил Хоффенхайм, а также вице-чемпиону Штутгарту.
Чемпионат Германии. 3-й тур
Хоффенхайм – Байер 1:4
Голы: Бейриша, 37 – Террьер, 17, Бонифейс, 30, 75,4 Вирц, 72 (с пен)
Боруссия Менхенгладбах – Штутгарт 1:3
Голы: Плеа, 27 – Ундав, 21, Демирович, 58, 61
Лейпциг – Унион 0:0
Вольфсбург – Айнтрахт 1:2
Голы: Баку, 65 – Мармуш, 30, 82 (с пен)
Фрайбург - Бохум 2:1
Голы: Адаму, 58, 61 - Боаду, 45
Хольштайн – Бавария 1:6
Голы: Гигович, 82 – Мусиала, 1, Кейн, 13, 43, 90+1 (с пен), Ремберг, 13 (в свои ворота), Олисе, 65
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