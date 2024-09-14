Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта

Бавария в матче чемпионата Германии против новичка элитного дивизиона Хольштайна не пожалела его на чужом поле и выиграла со счетом 6:1 с хет-триком Гарри Кейна. Мюнхенская команда лидирует с 9 пунктами.

Выиграть удалось чемпиону Байеру, который разгромил Хоффенхайм, а также вице-чемпиону Штутгарту.

Чемпионат Германии. 3-й тур

Хоффенхайм – Байер 1:4

Голы: Бейриша, 37 – Террьер, 17, Бонифейс, 30, 75,4 Вирц, 72 (с пен)

Боруссия Менхенгладбах – Штутгарт 1:3

Голы: Плеа, 27 – Ундав, 21, Демирович, 58, 61

Лейпциг – Унион 0:0

Вольфсбург –​​​​​​​ Айнтрахт 1:2

Голы: Баку, 65 –​​​​​​​ Мармуш, 30, 82 (с пен)

Фрайбург - Бохум 2:1

Голы: Адаму, 58, 61 - Боаду, 45

Хольштайн –​​​​​​​ Бавария 1:6

Голы: Гигович, 82 – Мусиала, 1, Кейн, 13, 43, 90+1 (с пен), Ремберг, 13 (в свои ворота), Олисе, 65