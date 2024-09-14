Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
14.09.2024 16:30 – FT 0 : 0
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:36
251
0

Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта

Мюнхенцы не пожалели новичка дивизиона

14 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:36
251
0
Бавария уничтожила новичка c хет-триком Кейна, победы Байера и Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии против новичка элитного дивизиона Хольштайна не пожалела его на чужом поле и выиграла со счетом 6:1 с хет-триком Гарри Кейна. Мюнхенская команда лидирует с 9 пунктами.

Выиграть удалось чемпиону Байеру, который разгромил Хоффенхайм, а также вице-чемпиону Штутгарту.

Чемпионат Германии. 3-й тур

Хоффенхайм – Байер 1:4
Голы: Бейриша, 37 – Террьер, 17, Бонифейс, 30, 75,4 Вирц, 72 (с пен)

Боруссия Менхенгладбах – Штутгарт 1:3
Голы: Плеа, 27 – Ундав, 21, Демирович, 58, 61

Лейпциг – Унион 0:0

Вольфсбург –​​​​​​​ Айнтрахт 1:2
Голы: Баку, 65 –​​​​​​​ Мармуш, 30, 82 (с пен)

Фрайбург - Бохум 2:1
Голы: Адаму, 58, 61 - Боаду, 45

Хольштайн –​​​​​​​ Бавария 1:6
Голы: Гигович, 82 – Мусиала, 1, Кейн, 13, 43, 90+1 (с пен), Ремберг, 13 (в свои ворота), Олисе, 65

По теме:
6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайденхаймом
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии
Бавария Хольштайн Байер Хоффенхайм Боруссия Менхенгладбах Штутгарт РБ Лейпциг Бохум Фрайбург Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 сентября 2024, 15:45 12
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды на старте сезона больше огорчили своих болельщиков, чем порадовали

Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Другие виды | 13 сентября 2024, 23:59 1
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила

Мужская сборная Украины обыграла Австралию, а женская – команду Израиля

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14.09.2024, 14:22
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13.09.2024, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Украинский нападающий забил первый гол в европейском чемпионате
Футбол | 14.09.2024, 21:41
Украинский нападающий забил первый гол в европейском чемпионате
Украинский нападающий забил первый гол в европейском чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 4
Футбол
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
12.09.2024, 17:45 6
Теннис
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем