Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хольштайн – Бавария – 1:6. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
14.09.2024 19:30 – FT 1 : 6
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
15 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 15 сентября 2024, 01:40
15
0

Хольштайн – Бавария – 1:6. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка немецкой Бундеслиги

15 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 15 сентября 2024, 01:40
15
0
Хольштайн – Бавария – 1:6. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 3 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» ездила в гости к новичку элитного дивизиона «Хольштайну». Подопечные Венсана Компани не пожалели хозяев, разгромив их со счетом 6:1. Хет-триком отличился форвард Гарри Кейн, также в ворота «Хольштайна» забили Мусиала, Олисе и собственный игрок.

Чемпионат Германии. 3 тур

Хольштайн – Бавария – 1:6

Голы: Гигович, 82 – Мусиала, 1, Кейн, 7, 43, 90+1, пен, Ремберг, 13, аг, Олисе, 65

Бавария: Нойер, Геррейру (Дэвис, 64), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ (Лаймер 64), Пальинья, Киммих, Коман (Тель, 76), Мусиала (Мюллер, 46), Гнабри (Олисе, 46), Кейн

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Хольштайн Киль).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
13’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Николай Ремберг (Хольштайн Киль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
По теме:
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1. Сенсационное фиаско Слота. Видеообзор
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле
Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Хольштайн видео голов и обзор Гарри Кейн
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Другие виды | 14 сентября 2024, 22:39 5
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде
Иванчук и Коробов принесли Украине сенсационную победу над США на Олимпиаде

Женская сборная Украины в Будапеште не сумела обыграть команду Турции

Мареска Мудрику не доверился. Челси вырвал победу в матче с Борнмутом
Футбол | 14 сентября 2024, 23:55 1
Мареска Мудрику не доверился. Челси вырвал победу в матче с Борнмутом
Мареска Мудрику не доверился. Челси вырвал победу в матче с Борнмутом

Илья Забарный традиционно провел полный матч за «вишен»

Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Бокс | 14.09.2024, 00:52
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Футбол | 14.09.2024, 09:31
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Футбол | 14.09.2024, 07:37
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 8
Футбол
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
14.09.2024, 17:23 83
Футбол
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15
Бокс
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
13.09.2024, 22:56 30
Футбол
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
13.09.2024, 09:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем