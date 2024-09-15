Хольштайн – Бавария – 1:6. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча
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Состоялся поединок 3 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» ездила в гости к новичку элитного дивизиона «Хольштайну». Подопечные Венсана Компани не пожалели хозяев, разгромив их со счетом 6:1. Хет-триком отличился форвард Гарри Кейн, также в ворота «Хольштайна» забили Мусиала, Олисе и собственный игрок.
Чемпионат Германии. 3 тур
Хольштайн – Бавария – 1:6
Голы: Гигович, 82 – Мусиала, 1, Кейн, 7, 43, 90+1, пен, Ремберг, 13, аг, Олисе, 65
Бавария: Нойер, Геррейру (Дэвис, 64), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ (Лаймер 64), Пальинья, Киммих, Коман (Тель, 76), Мусиала (Мюллер, 46), Гнабри (Олисе, 46), Кейн
События матча
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