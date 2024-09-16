WTA16 сентября 2024, 15:14 |
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ВИДЕО. Костюк уверенно выиграла первый матч после US Open
Марта обыграла Аранчу Рус из Нидерландов
16 сентября 2024, 15:14 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк победно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.
В первом раунде 5-я сеяная украинка переиграла Аранчу Рус из Нидерландов – 6:3, 6:1.
Для Марты это была 32 победа в 59 матчах в текущем сезоне. На харде она выиграла 22 поединка из 31.
В следующем раунде Костюк сразится против британки Хизер Уотсон, которая стартовала в квалификации.
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