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  4. ВИДЕО. Костюк уверенно выиграла первый матч после US Open
WTA
16 сентября 2024, 15:14 |
205
0

ВИДЕО. Костюк уверенно выиграла первый матч после US Open

Марта обыграла Аранчу Рус из Нидерландов

16 сентября 2024, 15:14 |
205
0
ВИДЕО. Костюк уверенно выиграла первый матч после US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк победно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В первом раунде 5-я сеяная украинка переиграла Аранчу Рус из Нидерландов – 6:3, 6:1.

Для Марты это была 32 победа в 59 матчах в текущем сезоне. На харде она выиграла 22 поединка из 31.

В следующем раунде Костюк сразится против британки Хизер Уотсон, которая стартовала в квалификации.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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