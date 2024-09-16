ВИДЕО. Костюк уверенно выиграла первый матч после US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк победно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В первом раунде 5-я сеяная украинка переиграла Аранчу Рус из Нидерландов – 6:3, 6:1.

Для Марты это была 32 победа в 59 матчах в текущем сезоне. На харде она выиграла 22 поединка из 31.

В следующем раунде Костюк сразится против британки Хизер Уотсон, которая стартовала в квалификации.