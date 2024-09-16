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Кубок Дэвиса
16 сентября 2024, 15:01 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:07
51
0

Легендарный Хьюитт обрашился с критикой на формат Кубка Дэвиса

Австралиец – в гневе из-за существующих правил

16 сентября 2024, 15:01 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:07
51
0
Легендарный Хьюитт обрашился с критикой на формат Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ллейтон Хьюитт

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт, который в своей время был первой ракеткой мира, раскритиковал имеющийся формат розыгрыша Кубка Дэвиса, который существует с 2019 года.

«Просить игроков играть на второй день после окончания турнира Grand Slam – это нелегко. В старом формате, по крайней мере, у нас было время до пятницы, прежде чем провести первый матч. Теперь надо играть во вторник – это абсурдно.

Это глупая часть этого формата, не так ли? Знаете, я могу продолжать об этом говорить. Но формат такой, какой он есть, и мы сделаем все, что необходимо, чтобы пройти дальше и, надеюсь, поднять трофей», – заявил Хьюитт.

Напомним, осенью 2023 года Хьюитт уже критиковал существующий Кубок Дэвиса.

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Ллейтон Хьюитт Кубок Дэвиса
Юрій Остроумов Источник: Tennis 365
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