Хьюитт раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса после поражения от Италии

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт после поражения от Италии в финале Кубка Дэвиса раскритиковал новый формат турнира, который кажется ему более скучным, чем тот, что был ранее.

«Это была отличная неделя с точки зрения нашей игры, и мы подарили себе возможность [выиграть титул].

Малага организовала великолепное мероприятие, но с точки зрения того, что они могут сделать с тем форматом, который у них есть – у них связаны руки. Здесь нет ни игры на домашней корте, ни пятисетового формата, так что не все идеально.

Мы играем на покрытии, на котором мне, честно говоря, уже надоело играть. В Кубке Дэвиса – это не то, что нужно. Кубок Дэвиса – это игры на грунте, на траве, на открытом воздухе.

Очевидно, что в Кубке Дэвиса больше нет различных покрытий и условий, особенно в больших матчах», – заявил Хьюитт.

Отметим, что финальный турнир Кубка Дэвиса играют на крытых хардовых кортах.