Анчелотти рассказал, какой состав Реала лучше: прошлый или этот

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил, какой состав мадридского клуба он считает сильнее: в текущем сезоне, или в прошлом.

«Какой состав лучше, прошлый или этот? Мы потеряли Начо, Хоселу, Крооса, но заменили их одним из лучших игроков в мире (речь идет о Киллиане Мбаппе – ред). Так что да, в этом сезоне состав лучше», – сказал Анчелотти.

Отметим, что Начо Фернандес ушел в клуб из Саудовской Аравии, Хоселу уехал играть в чемпионат Катара, а Тони Кроос завершил карьеру.

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