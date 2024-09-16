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Испания
16 сентября 2024, 15:06 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:09
367
0

Анчелотти рассказал, какой состав Реала лучше: прошлый или этот

Главный тренер «сливочных» сделал сложный выбор

16 сентября 2024, 15:06 | Обновлено 16 сентября 2024, 15:09
367
0
Анчелотти рассказал, какой состав Реала лучше: прошлый или этот
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил, какой состав мадридского клуба он считает сильнее: в текущем сезоне, или в прошлом.

«Какой состав лучше, прошлый или этот? Мы потеряли Начо, Хоселу, Крооса, но заменили их одним из лучших игроков в мире (речь идет о Киллиане Мбаппе – ред). Так что да, в этом сезоне состав лучше», – сказал Анчелотти.

Отметим, что Начо Фернандес ушел в клуб из Саудовской Аравии, Хоселу уехал играть в чемпионат Катара, а Тони Кроос завершил карьеру.

На каком месте Анчелотти? Рейтинг лучших итальянских тренеров в истории

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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