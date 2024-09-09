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  4. На каком месте Анчелотти? Рейтинг лучших итальянских тренеров в истории
Италия
09 сентября 2024, 14:21 |
296
0

На каком месте Анчелотти? Рейтинг лучших итальянских тренеров в истории

FourFourTwo составил список лучших тренеров в истории Италии

09 сентября 2024, 14:21 |
296
0
На каком месте Анчелотти? Рейтинг лучших итальянских тренеров в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших итальянских тренеров в истории. На первом месте оказался нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Кроме него из действующих тренеров в топ-10 попали также Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини и Антонио Конте.

Главной неожиданностью стало отсутствие в топ-10 Энцо Беарзота, который привел Италию к победе на чемпионате мира 1982 года. Его поставили на 12-е место.

Топ-10 лучших тренеров в истории Италии:

1. Карло Анчелотти

2. Джованни Трапаттони

3. Арриго Сакки

4. Фабио Капелло

5. Витторио Поццо

6. Марчелло Липпи

7. Нерео Рокко

8. Массимилиано Аллегри

9. Роберто Манчини

10. Антонио Конте

Ранее Анчелотти вошел в число претендентов на приз лучшему тренеру года в мире.

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FourFourTwo рейтинг Карло Анчелотти Джованни Трапаттони Арриго Сакки Фабио Капелло
Олег Дидух Источник: FourFourTwo
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