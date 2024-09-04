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04 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:28
479
0

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру года

На награду претендуют шесть специалистов

04 сентября 2024, 20:01 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:28
479
0
Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру года
Getty Images/Global Images Ukraine

Известно издание France Football опубликовало список из шести претендентов на приз лучшему тренеру 2024 года.

На награду претендуют:

Хаби Алонсо (Испания, Байер Леверкузен)

Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании)

Джан Пьеро Гасперини (Италия, Аталанта)

Жузеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины).

Ранее украинец Андрей Лунин из «Реала» вошел в число претендентов на трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

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Хаби Алонсо Карло Анчелотти Луис де ла Фуэнте Джан Пьеро Гасперини Жузеп Гвардиола Лионель Скалони France Football Золотой мяч
Олег Дидух Источник: France Football
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