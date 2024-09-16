ГАЙДУЧИК: «Пропустили первый гол, а потом и второй пошел»

15 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между «Полиссем» и «Вересом» – 2:1. 24-летний нападающий гостей, забивший единственный гол ровенского клуба, Николай Гайдучик поделился своими впечатлениями от игры:

«В первом тайме мы играли гораздо активнее. Создавали быстрые контратаки. Благодаря этому и забили скорый гол. Еще были моменты, когда могли лучше сыграть в заключительной фазе.

После перерыва уже во второй игре подряд почему теряем концентрацию и сразу пропускаем мячи. Нужно было более агрессивно играть во втором тайме. Зато мы почему-то сели к своим воротам. Это и явилось ключевым фактором. Пропустили первый гол, а затем второй пошел.

Очень благодарен нашим болельщикам, приехавшим в Житомир поддержать команду. Мы ощущали эту поддержку. Благодарю также Бога и украинских военнослужащих, благодаря которым мы играем в футбол. Нужно не расстраиваться, а работать дальше и готовиться уже к игре с Ингульцем».

Матч «Вереса» против «Ингульца» состоится 22 сентября в 13:00.