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  4. ГАЙДУЧИК: «Пропустили первый гол, а потом и второй пошел»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 14:58 |
122
0

ГАЙДУЧИК: «Пропустили первый гол, а потом и второй пошел»

Нападающий Вереса поделился своими мыслями от матча с Полесьем

16 сентября 2024, 14:58 |
122
0
ГАЙДУЧИК: «Пропустили первый гол, а потом и второй пошел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Гайдучик

15 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между «Полиссем» и «Вересом» – 2:1. 24-летний нападающий гостей, забивший единственный гол ровенского клуба, Николай Гайдучик поделился своими впечатлениями от игры:

«В первом тайме мы играли гораздо активнее. Создавали быстрые контратаки. Благодаря этому и забили скорый гол. Еще были моменты, когда могли лучше сыграть в заключительной фазе.

После перерыва уже во второй игре подряд почему теряем концентрацию и сразу пропускаем мячи. Нужно было более агрессивно играть во втором тайме. Зато мы почему-то сели к своим воротам. Это и явилось ключевым фактором. Пропустили первый гол, а затем второй пошел.

Очень благодарен нашим болельщикам, приехавшим в Житомир поддержать команду. Мы ощущали эту поддержку. Благодарю также Бога и украинских военнослужащих, благодаря которым мы играем в футбол. Нужно не расстраиваться, а работать дальше и готовиться уже к игре с Ингульцем».

Матч «Вереса» против «Ингульца» состоится 22 сентября в 13:00.

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Николай Гайдучик Верес Ровно Полесье Житомир Полесье - Верес
Іван Распутін Источник: ФК Верес
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