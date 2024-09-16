ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отпустил африканского форварда в Габалу

Азербайджанская «Габала» официально объявила о подписании 22-летнего нигерийского форварда «Кривбасса» Оче Очовечи.

Африканский легионер перебрался в команду из Азербайджана в аренду, срок которой составляет один год.

В «Кривбасс» Очовечи перешел летом этого года – на правах свободного агента из португальского «Фейренсе», где он сыграл 79 матчей, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

С тех пор футболист не сыграл ни одного официального поединка за криворожан.