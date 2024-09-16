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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 13:59 |
618
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отпустил африканского форварда в Габалу

Оче Очовечи перебрался в Азербайджан

16 сентября 2024, 13:59 |
618
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отпустил африканского форварда в Габалу
gabalafc.az

Азербайджанская «Габала» официально объявила о подписании 22-летнего нигерийского форварда «Кривбасса» Оче Очовечи.

Африканский легионер перебрался в команду из Азербайджана в аренду, срок которой составляет один год.

В «Кривбасс» Очовечи перешел летом этого года – на правах свободного агента из португальского «Фейренсе», где он сыграл 79 матчей, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

С тех пор футболист не сыграл ни одного официального поединка за криворожан.

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Кривбасс Кривой Рог Габала трансферы УПЛ трансферы чемпионат Азербайджана по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Габала
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