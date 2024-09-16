16.09.2024 13:30 – 52’ 1 : 0
Украина. Вторая лига16 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:37
64
0
Колос-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября в 13:30 видеотрансляцию матча 6-го тура Второй лиги
16 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:37
64
0
16 сентября проходит поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 6-й тур, 16 сентября
- 13:30. Колос-2 Ковалевка – Ворскла-2 Полтава
Турнирная таблица
13:30. Колос-2 Ковалевка – Ворскла-2 Полтава
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