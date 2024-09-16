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  4. Колос-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
16.09.2024 13:30 – 52 1 : 0
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
16 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:37
64
0

Колос-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября в 13:30 видеотрансляцию матча 6-го тура Второй лиги

16 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:37
64
0
Колос-2 – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2 Ковалевка

16 сентября проходит поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 6-й тур, 16 сентября

  • 13:30. Колос-2 Ковалевка – Ворскла-2 Полтава

Турнирная таблица

13:30. Колос-2 Ковалевка – Ворскла-2 Полтава

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Колос-2 Ковалевка Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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