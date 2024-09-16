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16 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:03
457
0

ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик

У Стефаноса хорошо поставлен удар

16 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:03
457
0
ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик
ФК Дженоа

Известный греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем четвертого тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (1:1).

Циципас – болельщик «Дженоа» и вышел на поле «Луиджи Феррарис» в футболке генуэзцев.

Отметим, что дедушка Циципаса был успешным футболистом.

«Сердце грифона бьётся быстрее, чем когда-либо», – позже написал Циципас в соцсетях.

В матче «Дженоа» – «Рома» свой первый гол за римский клуб забил украинец Артем Довбик.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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