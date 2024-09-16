ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик

Известный греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем четвертого тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (1:1).

Циципас – болельщик «Дженоа» и вышел на поле «Луиджи Феррарис» в футболке генуэзцев.

Отметим, что дедушка Циципаса был успешным футболистом.

«Сердце грифона бьётся быстрее, чем когда-либо», – позже написал Циципас в соцсетях.

В матче «Дженоа» – «Рома» свой первый гол за римский клуб забил украинец Артем Довбик.