Другие новости16 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:03
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ВИДЕО. Циципас показал навыки футбола перед матчем, в котором забил Довбик
У Стефаноса хорошо поставлен удар
16 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 13:03
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Известный греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем четвертого тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой» (1:1).
Циципас – болельщик «Дженоа» и вышел на поле «Луиджи Феррарис» в футболке генуэзцев.
Отметим, что дедушка Циципаса был успешным футболистом.
«Сердце грифона бьётся быстрее, чем когда-либо», – позже написал Циципас в соцсетях.
В матче «Дженоа» – «Рома» свой первый гол за римский клуб забил украинец Артем Довбик.
Ciao @steftsitsipas 🎾#GenoaRoma | @atptour pic.twitter.com/Bc6TNzMSwd— Lega Serie A (@SerieA) September 15, 2024
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