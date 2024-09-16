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16 сентября 2024, 12:45 |
416
1

Воспитанник Шахтера перейдет в клуб по чемпионату Омана

Дмитрий Билоног станет игроком СК «Сур»

16 сентября 2024, 12:45 |
416
1
Воспитанник Шахтера перейдет в клуб по чемпионату Омана
ФК Аль-Неймех. Дмитрий Билоног

Украинский вингер Дмитрий Билоног станет игроком СК «Сур», выступающего в чемпионате Омана. Об этом сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, в ближайшее время о подписании контракта будет объявлено официально.

Последним клубом 29-летнего воспитанника донецкого «Шахтера» был ливанский «Аль-Неймех», за который он выступал с лета 2023 по январь 2024 года. За это время Дмитрий успел провести 15 матчей за клуб, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
ничего себе его попердолило
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