Воспитанник Шахтера перейдет в клуб по чемпионату Омана

Украинский вингер Дмитрий Билоног станет игроком СК «Сур», выступающего в чемпионате Омана. Об этом сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, в ближайшее время о подписании контракта будет объявлено официально.

Последним клубом 29-летнего воспитанника донецкого «Шахтера» был ливанский «Аль-Неймех», за который он выступал с лета 2023 по январь 2024 года. За это время Дмитрий успел провести 15 матчей за клуб, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.