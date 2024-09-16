Другие новости16 сентября 2024, 12:45 |
416
1
Воспитанник Шахтера перейдет в клуб по чемпионату Омана
Дмитрий Билоног станет игроком СК «Сур»
16 сентября 2024, 12:45 |
416
1
Украинский вингер Дмитрий Билоног станет игроком СК «Сур», выступающего в чемпионате Омана. Об этом сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.
По информации источника, в ближайшее время о подписании контракта будет объявлено официально.
Последним клубом 29-летнего воспитанника донецкого «Шахтера» был ливанский «Аль-Неймех», за который он выступал с лета 2023 по январь 2024 года. За это время Дмитрий успел провести 15 матчей за клуб, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 сентября 2024, 13:28 2
Хавбек – о старте команды в Лиге наций
Футбол | 16 сентября 2024, 11:55 1
Артем забил гол в мини-ворота, но все же задел бутылки
Футбол | 15.09.2024, 16:16
Футбол | 16.09.2024, 12:07
Футбол | 15.09.2024, 14:18
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ничего себе его попердолило
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2024, 08:05 1
14.09.2024, 23:15 8
14.09.2024, 22:39 13
14.09.2024, 22:57 5
15.09.2024, 19:44 32
15.09.2024, 20:21
15.09.2024, 02:20 4