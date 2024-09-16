Перелом носа и рассечение. Два игрока Полесья попали на больничный

Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем календарном поединке в чемпионате УПЛ с «Вересом» травмы получили защитники «Полесья» Артем Смоляков и Сергей Чоботенко.

По имеющимся данным, более серьезное повреждение у Смолякова, у которого перелом носа, он выбыл на две недели и дальше вынужден будет играть в маске.

Что касается Чоботенко, то у него рассечение лба, он был заменен в перерыве. Однако есть основания надеяться, что Сергей успеет восстановиться до следующего матча – с «ЛНЗ», который состоится 22 сентября.

Сейчас «Полесье» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков.

Напомним, что в очередном туре УПЛ «Полесье» дома переиграло «Верес» со счетом 2:1.