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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:38
980
0

Перелом носа и рассечение. Два игрока Полесья попали на больничный

Смоляков выбыл на две недели, Чоботенко может восстановиться до ЛНЗ

16 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:38
980
0
Перелом носа и рассечение. Два игрока Полесья попали на больничный
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем календарном поединке в чемпионате УПЛ с «Вересом» травмы получили защитники «Полесья» Артем Смоляков и Сергей Чоботенко.

По имеющимся данным, более серьезное повреждение у Смолякова, у которого перелом носа, он выбыл на две недели и дальше вынужден будет играть в маске.

Что касается Чоботенко, то у него рассечение лба, он был заменен в перерыве. Однако есть основания надеяться, что Сергей успеет восстановиться до следующего матча – с «ЛНЗ», который состоится 22 сентября.

Сейчас «Полесье» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков.

Напомним, что в очередном туре УПЛ «Полесье» дома переиграло «Верес» со счетом 2:1.

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инсайд Полесье Житомир Сергей Чоботенко Артем Смоляков Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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