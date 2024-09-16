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  4. Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300
ATP
16 сентября 2024, 11:17 |
123
0

Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300

В первой десятке без изменений

16 сентября 2024, 11:17 |
123
0
Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300
ФТУ. Виталий Сачко

Прошлую неделю большинство теннисистов провело на Кубке Дэвиса, за который очки не начисляются. Поэтому больших изменений в мировом рейтинге не случилось.

В первой десятке все остались на своих местах.

Топ-10 рейтинга ATP

Вадим Урсу снова вернулся в четвертую сотню, продолжает терять позиции Илья Марченко. Немного улучшилось положение Виталия Сачко, Александра Овчаренко, Эрика Ваншельбойма и Юрия Джавакяна. Алексей Крутых, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов немного опустились.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших не претерпела изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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