Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300

Прошлую неделю большинство теннисистов провело на Кубке Дэвиса, за который очки не начисляются. Поэтому больших изменений в мировом рейтинге не случилось.

В первой десятке все остались на своих местах.

Топ-10 рейтинга ATP

Вадим Урсу снова вернулся в четвертую сотню, продолжает терять позиции Илья Марченко. Немного улучшилось положение Виталия Сачко, Александра Овчаренко, Эрика Ваншельбойма и Юрия Джавакяна. Алексей Крутых, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов немного опустились.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших не претерпела изменений.

Чемпионская гонка ATP