ATP16 сентября 2024, 11:17 |
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Рейтинг ATP. Украинских теннисистов снова нет в топ-300
В первой десятке без изменений
16 сентября 2024, 11:17 |
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Прошлую неделю большинство теннисистов провело на Кубке Дэвиса, за который очки не начисляются. Поэтому больших изменений в мировом рейтинге не случилось.
В первой десятке все остались на своих местах.
Топ-10 рейтинга ATP
Вадим Урсу снова вернулся в четвертую сотню, продолжает терять позиции Илья Марченко. Немного улучшилось положение Виталия Сачко, Александра Овчаренко, Эрика Ваншельбойма и Юрия Джавакяна. Алексей Крутых, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов немного опустились.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке восьмерка лучших не претерпела изменений.
Чемпионская гонка ATP
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