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  4. «Загипнотизированный». Довбик получил критику за второй тайм против Дженоа
Италия
16 сентября 2024, 11:20 |
495
0

«Загипнотизированный». Довбик получил критику за второй тайм против Дженоа

Украинский нападающий «Ромы» «обвинен» в расточительстве

16 сентября 2024, 11:20 |
495
0
«Загипнотизированный». Довбик получил критику за второй тайм против Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами «Дженоа» и «Рома». Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 81 минуту и отметился забитым мячом. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:

«Он не сумел забить гол, находясь в нескольких шагах от вратаря соперника, но затем исправил свою неудачу ударом, который подтверждает его навыки хищника. Однако во втором тайме его вновь загипнотизировал голкипер «Дженоа». Слишком расточительно».

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Дженоа - Рома
Дмитро Вербинський Источник
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