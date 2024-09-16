«Загипнотизированный». Довбик получил критику за второй тайм против Дженоа
Украинский нападающий «Ромы» «обвинен» в расточительстве
15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами «Дженоа» и «Рома». Игра завершилась со счетом 1:1.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 81 минуту и отметился забитым мячом. После поединка игру 27-летнего футболиста оценило издание Giallorossi.net:
«Он не сумел забить гол, находясь в нескольких шагах от вратаря соперника, но затем исправил свою неудачу ударом, который подтверждает его навыки хищника. Однако во втором тайме его вновь загипнотизировал голкипер «Дженоа». Слишком расточительно».
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