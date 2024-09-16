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Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:27
904
0

Букмекеры назвали коэффициент на то, что Ребров покинет сборную Украины

Украинская команда проиграла два матча на старте турнира ЛН

16 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:27
904
0
Букмекеры назвали коэффициент на то, что Ребров покинет сборную Украины
УАФ

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров покинет свой пост до 2025 года. Коэффициент на то, что Ребров покинет сборную Украины составляет 2.5, а на то, что продолжит тренировать национальную команду после 01.01.2025 – 1.5.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций отставка котировки букмекеров
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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