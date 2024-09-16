МИЧЕЛ: «Я далек от лучших тренеров, а Жирона далека от Барсы»
Тренер «Жироны» прокомментировал болезненное поражение в последнем матче
15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.
Наставник Жироны Мичел поделился эмоциями после этого матча.
«Мы были далеки от того, чтобы нанести угрозу воротам Барселоны. Наш план на игру провалился. Барса превосходила нас и это было довольно существенно, наша команда чувствовала себя нехорошо и мне от этого больно. Если бы у нас были футболисты, за которых мы отдавали по 60 миллионов, то мы бы требовали от них, чтобы они немедленно заиграли.
Но сейчас Жирона далека от Барселоны, а я далек от лучших тренеров», – сказал Мичел.
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