ПСЖ летом чуть не побил трансферный рекорд. Известно, кого хотели купить

Французский «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года предложил каталонской «Барселоне» 250 миллионов евро за испанского вингера Ламина Ямаля. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на слова агента Дани Ольмо Энди Бары.

Как можно догадаться, «сине-гранатовые» отказались отпускать 17-летнего вундеркинда и он остался в клубе.

Если бы переход состоялся, то это подписание стало бы рекордным в истории футбола по сумме трансфера. Сейчас самое дорогое приобретение в истории также на счету «ПСЖ» - в 2017 году они подписали Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.