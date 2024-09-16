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  4. ПСЖ летом чуть не побил трансферный рекорд. Известно, кого хотели купить
Франция
16 сентября 2024, 09:56 |
267
0

ПСЖ летом чуть не побил трансферный рекорд. Известно, кого хотели купить

Ламин Ямал мог покинуть «Барселону» за 250 миллионов евро

16 сентября 2024, 09:56 |
267
0
ПСЖ летом чуть не побил трансферный рекорд. Известно, кого хотели купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Французский «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года предложил каталонской «Барселоне» 250 миллионов евро за испанского вингера Ламина Ямаля. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на слова агента Дани Ольмо Энди Бары.

Как можно догадаться, «сине-гранатовые» отказались отпускать 17-летнего вундеркинда и он остался в клубе.

Если бы переход состоялся, то это подписание стало бы рекордным в истории футбола по сумме трансфера. Сейчас самое дорогое приобретение в истории также на счету «ПСЖ» - в 2017 году они подписали Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

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Источник: Реал заключил соглашение с суперзвездой АПЛ
Ламин Ямал Барселона ПСЖ Неймар рекорд трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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