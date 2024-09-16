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Кубок Дэвиса
16 сентября 2024, 07:09 |
344
0

Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024

С 10 по 15 сентября прошли матчи группового раунда 112-го розыгрыша командного турнира

16 сентября 2024, 07:09 |
344
0
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

С 10 по 15 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2024.

Из группы А в плей-офф пробились команды Италии и Нидерландов. Итальянцы выиграли все 3 поединка, а вот нидерландцы гарантировали себе путевку в Финал восьмерых благодаря третьему критерию по определению мест в группе.

Нидерландцы, бразильцы и бельгийцы выиграли по одному матчевому противостоянию, набрали одинаковое количество побед (4 победы и 5 поражений), но у оранжевых оказалось больше выигранных сетов!

Из квартета В дальше вышли Испания и Австралия. У испанцев 3 победы в матчевых противостояниях, а у австралийцев – 2. Франция и Чехия набрали по 1 и 0 баллов соответственно.

В группе С интриги также не было: фавориты – США и Германия – вышли в плей-офф, в очной встрече разыграв первое место. Лидерами квартета стали американцы, немцы расположились на 2-й позиции. Чили и Словакия набрали по 1 и 0 баллов соответственно.

Из квартета D в Финал Восьмерых пробились Канада и Аргентина. Канадцы набрали 3 очка, а Аргентина – 2. У британцев всего 1 победа в матчевом противостоянии, у финнов – все поражения.

Участники плей-офф Кубка Дэвиса 2024:

  • Италия
  • Нидерланды
  • Испания
  • Австралия
  • США
  • Германия
  • Канада
  • Аргентина

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА

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Кубок Дэвиса-2024 сборная Италии по теннису сборная Нидерландов по теннису сборная Испании по теннису сборная Австралии по теннису сборная США по теннису сборная Германии по теннису сборная Канады по теннису сборная Аргентины по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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