Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2024

С 10 по 15 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2024.

Из группы А в плей-офф пробились команды Италии и Нидерландов. Итальянцы выиграли все 3 поединка, а вот нидерландцы гарантировали себе путевку в Финал восьмерых благодаря третьему критерию по определению мест в группе.

Нидерландцы, бразильцы и бельгийцы выиграли по одному матчевому противостоянию, набрали одинаковое количество побед (4 победы и 5 поражений), но у оранжевых оказалось больше выигранных сетов!

Из квартета В дальше вышли Испания и Австралия. У испанцев 3 победы в матчевых противостояниях, а у австралийцев – 2. Франция и Чехия набрали по 1 и 0 баллов соответственно.

В группе С интриги также не было: фавориты – США и Германия – вышли в плей-офф, в очной встрече разыграв первое место. Лидерами квартета стали американцы, немцы расположились на 2-й позиции. Чили и Словакия набрали по 1 и 0 баллов соответственно.

Из квартета D в Финал Восьмерых пробились Канада и Аргентина. Канадцы набрали 3 очка, а Аргентина – 2. У британцев всего 1 победа в матчевом противостоянии, у финнов – все поражения.

Участники плей-офф Кубка Дэвиса 2024:

Италия

Нидерланды

Испания

Австралия

США

Германия

Канада

Аргентина

Плей-офф финала пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ЭТАПА