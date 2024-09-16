Индзаги пояснил ничью Интера в матче с Монцей
Тренер – о поединке 4-го тура Серии А
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч 4-го тура чемпионата Италии с «Монцей», который завершился со счетом 1:1.
«У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет. В прошлом году была похожая игра, но тогда мы рано забили.
Мы разочарованы, но движемся дальше. Мы хотели победить, возможно, даже заслуживали этого, но следует поздравить «Монцу», которая хорошо защищалась», – рассказал Индзаги.
В таблице Серии А «Интер» занимает 2-е место, имея 8 очков. 22 сентября «нерадзурри» ждет дерби с «Миланом».
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