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  4. Индзаги пояснил ничью Интера в матче с Монцей
Италия
16 сентября 2024, 05:52 |
313
1

Индзаги пояснил ничью Интера в матче с Монцей

Тренер – о поединке 4-го тура Серии А

16 сентября 2024, 05:52 |
313
1
Индзаги пояснил ничью Интера в матче с Монцей
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч 4-го тура чемпионата Италии с «Монцей», который завершился со счетом 1:1.

«У команды было правильное отношение к делу. В первые 20 минут мы создали много моментов и должны были открывать счет. В прошлом году была похожая игра, но тогда мы рано забили.

Мы разочарованы, но движемся дальше. Мы хотели победить, возможно, даже заслуживали этого, но следует поздравить «Монцу», которая хорошо защищалась», – рассказал Индзаги.

В таблице Серии А «Интер» занимает 2-е место, имея 8 очков. 22 сентября «нерадзурри» ждет дерби с «Миланом».

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Симоне Индзаги Интер Милан Монца Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Calciomercato.it
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Strontium
Всё гораздо проще. 
  Сначала  Дженоа - Интер 2:2,  потом Монца - Дженоа 0:1,  Затем Фиорентина - Монца 2:2,   и вот вчера Дженоа - Рома 1:1 и потому  Монца - Интер 1:1.
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