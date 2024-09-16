Шандрук рассказал о проблемах Вереса на старте сезона в УПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями от матча с «Полесьем» (1:2) в 6-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Поражение за которое однозначно не стыдно? На самом деле нас это не радует. Поражение – это поражение, игра быстро забывается, хотя сегодня действительно выглядели неплохо.

Есть ли понимание того, что произошло после перерыва? Это наша проблема. У нас пока нет целостной игры. Если мы будем выглядеть в течение 90 минут, как мы выглядели в первом тайме – тогда мы можем надеяться и рассчитывать на большее количество побед в чемпионате.

У нас были с «Левым Берегом» хорошие минуты до второго пропущенного мяча. Я бы сказал отличные минуты. Но игра – это 90 минут. У нас с этим проблемы, нужно работать над этим, в том числе ментально», – рассказал Шандрук.

Как известно, «Верес» в матче первым добился успеха, поведя в счете на 6-й минуте. Однако после перерыва игроки «Полесья» отличились дважды и одержали волевую победу – 2:1.

«Полесье» вышло в лидеры УПЛ, у «Вереса» – 13-я позиция.