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  4. Легенда МЮ оценил знаковость будущей игры Ман Сити с Арсеналом
Англия
16 сентября 2024, 02:08 |
36
0

Легенда МЮ оценил знаковость будущей игры Ман Сити с Арсеналом

Гари Невилл – о соперничестве «горожан» и «канониров»

16 сентября 2024, 02:08 |
36
0
Легенда МЮ оценил знаковость будущей игры Ман Сити с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о борьбе «Манчестер Сити» и «Арсенала» в АПЛ, а также рассказал, чего стоит ожидать от их очной встречи, которая состоится 22 сентября в Манчестере.

«Я с нетерпением ее жду. Это немного напоминает о том, как Юрген Клопп несколько лет преследовал Гвардиолу и в итоге добился своего. Сейчас такое же ощущение, когда «Арсенал» навязывает борьбу «Ман Сити».

Иногда ты действительно идешь к цели шаг за шагом, и именно такие у меня ощущения от «Арсенала». Следующее воскресенье станет еще одним мерилом того, где они на пути к победе в АПЛ.

Артета подписал трехлетний контракт с одной целью – стать чемпионом. Этого ждет не только он, но и футболисты, фанаты, руководство. Все это должно к чему-то привести. Прогресс команды должен привести к медалям на шее, и в следующее воскресенье мы сможем оценить «Арсенал».

То, чего добились Гвардиола и «Манчестер Сити» за последние годы, поражает, но они знают, что есть серьезный конкурент», – заявил Невилл.

Ранее Гари Невилл назвал условия, при которых украинец Александр Зинченко будет фантастическим в АПЛ.

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Гари Невилл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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