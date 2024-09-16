Легенда МЮ оценил знаковость будущей игры Ман Сити с Арсеналом
Гари Невилл – о соперничестве «горожан» и «канониров»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о борьбе «Манчестер Сити» и «Арсенала» в АПЛ, а также рассказал, чего стоит ожидать от их очной встречи, которая состоится 22 сентября в Манчестере.
«Я с нетерпением ее жду. Это немного напоминает о том, как Юрген Клопп несколько лет преследовал Гвардиолу и в итоге добился своего. Сейчас такое же ощущение, когда «Арсенал» навязывает борьбу «Ман Сити».
Иногда ты действительно идешь к цели шаг за шагом, и именно такие у меня ощущения от «Арсенала». Следующее воскресенье станет еще одним мерилом того, где они на пути к победе в АПЛ.
Артета подписал трехлетний контракт с одной целью – стать чемпионом. Этого ждет не только он, но и футболисты, фанаты, руководство. Все это должно к чему-то привести. Прогресс команды должен привести к медалям на шее, и в следующее воскресенье мы сможем оценить «Арсенал».
То, чего добились Гвардиола и «Манчестер Сити» за последние годы, поражает, но они знают, что есть серьезный конкурент», – заявил Невилл.
Ранее Гари Невилл назвал условия, при которых украинец Александр Зинченко будет фантастическим в АПЛ.
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