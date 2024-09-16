15.09.2024 22:00 – FT 3 : 0
Испания16 сентября 2024, 00:43 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:55
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Забивали новички. Мадридский Атлетико дома разгромил Валенсию в Ла Лиге
У хозяев поля забили Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес
16 сентября 2024, 00:43 | Обновлено 16 сентября 2024, 00:55
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В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома разгромил «Валенсию» (3:0).
У хозяев поля голы забили Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.
Для Галлахера и Альварес это первые голы за «Атлетико», куда они перешли в августе.
Мадридская команда с 11 очками входит в топ-3 Ла Лиги. «Валенсия» потерпела 4-е поражение и замыкает таблицу (1 пункт).
Ла Лига. 5-й тур, 15 сентября
Атлетико – Валенсия – 3:0
Голы: Галлахер, 39 Гризманн, 54, Альварес, 90+4
Турнирная таблица
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