Забивали новички. Мадридский Атлетико дома разгромил Валенсию в Ла Лиге

В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома разгромил «Валенсию» (3:0).

У хозяев поля голы забили Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

Для Галлахера и Альварес это первые голы за «Атлетико», куда они перешли в августе.

Мадридская команда с 11 очками входит в топ-3 Ла Лиги. «Валенсия» потерпела 4-е поражение и замыкает таблицу (1 пункт).

Ла Лига. 5-й тур, 15 сентября

Атлетико – Валенсия – 3:0

Голы: Галлахер, 39 Гризманн, 54, Альварес, 90+4

Турнирная таблица