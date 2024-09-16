Герой матча ответил, собирается ли Агробизнес выйти в УПЛ
Роман Толочко сообщил, что решение будет принято руководством позже
В 7-м туре Первой лиги Агробизнес одержал волевую победу в Тернополе над Нивой (3:2).
Автор победного мяча Роман Толочко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде склонить чашу весов на свою сторону:
«Были сложные погодные условия: дождь, скользкий газон. Но считаю, что обе команды продемонстрировали хорошую подготовку. Что помогло нам под занавес поединка одержать верх? В первую очередь, волевые качества, в этом компоненте – «Агробизнесу» нет равных в Первой лиге.
Когда Максим Войтиховский пушечным ударом в девятку выровнял положение, хозяева бросились в атаку, однако нам удался контрвыпад, завершившийся моим точным выстрелом.
Собираемся ли повыситься в классе? Впоследствии узнаем. Пока настраиваемся побеждать в каждом поединке. Думаю, что после первого этапа клубное руководство озвучит задачу на сезон».
После 7 туров Первой лиги Агробизнес уверенно лидирует в группе A, набрав 18 очков из 18 возможных..
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