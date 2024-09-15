ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ
Владимир побывал в Гамбурге
Известный бывший украинский боксер Владимир Кличко, младший брат нынешнего городского головы Киева Виталия Кличко, посетил немецкий Гамбург, являющийся городом-побратимом украинской столицы.
В частности, объектом визита Кличко стала домашняя арена местного футбольного клуба – «Фолькспаркштадион».
Владимир Кличко выразил благодарность руководству города и «Гамбурга» за активную помощь Украине и Киеву, которые продолжают переживать тяжелые времена своей истории из-за продолжающейся активной фазы российско-украинской войны.
Напомним, в текущем сезоне свои номинально домашние матчи в рамках основного раунда Лиги Европы в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» будет проводить «Динамо». В частности, уже 25 сентября «бело-синие» сыграют в Германии против «Лацио».
Wladimir #Klitschko war gemeinsam mit Dörte Kruppa (#WeAreAllUkrainians) zwei Stunden vor dem Spiel im #Volksparkstadion und bedankte sich bei bei den Vorständen Stefan Kuntz und Dr. Eric Huwer für die Unterstützung seines Landes und die sportliche Aktivierung des Städtepakts… pic.twitter.com/qM6Sfthg27— Hamburger SV (@HSV) September 15, 2024
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