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Германия
15 сентября 2024, 22:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:35
791
0

ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ

Владимир побывал в Гамбурге

15 сентября 2024, 22:30 | Обновлено 15 сентября 2024, 22:35
791
0
ФОТО. Кличко посетил немецкую арену, которая будет домашней для Динамо в ЛЕ
x.com/HSV. Владимир Кличко (в сером)

Известный бывший украинский боксер Владимир Кличко, младший брат нынешнего городского головы Киева Виталия Кличко, посетил немецкий Гамбург, являющийся городом-побратимом украинской столицы.

В частности, объектом визита Кличко стала домашняя арена местного футбольного клуба – «Фолькспаркштадион».

Владимир Кличко выразил благодарность руководству города и «Гамбурга» за активную помощь Украине и Киеву, которые продолжают переживать тяжелые времена своей истории из-за продолжающейся активной фазы российско-украинской войны.

Напомним, в текущем сезоне свои номинально домашние матчи в рамках основного раунда Лиги Европы в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» будет проводить «Динамо». В частности, уже 25 сентября «бело-синие» сыграют в Германии против «Лацио».

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Владимир Кличко Гамбург Динамо Киев Фолькспаркштадион Лига Европы Германия стадионы
Алексей Сливченко Источник: ФК Гамбург
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