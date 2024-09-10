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Лига Европы
10 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:36
33
0

В Динамо начали продажу билетов на матч Лиги Европы против Лацио

Поединок пройдет 25 сентября в немецком Гамбурге

10 сентября 2024, 01:31 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:36
33
0
В Динамо начали продажу билетов на матч Лиги Европы против Лацио
ФК Динамо

Стартовала продажа билетов на первый матч основного раунда Лиги Европы, в котором Динамо будет принимать итальянский Лацио.

Игра состоится в немецком городе Гамбург на арене в среду, 25 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному времени).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 25 до 300 евро. Купить билеты можно по ссылке.

Это будут билеты на один матч, они будут продаваться отдельно от пакетов Лиги Европы, позволяющих посетить сразу четыре домашних матча Динамо в основном этапе Лиги Европы – против итальянского Лацио (25 сентября), венгерского Ференцвароша (7 ноября), чешской Виктории Пльзень (28 ноября) и латвийского РФШ (30 января).

Покупка пакета Лиги Европы гарантирует посещение всех матчей киевлян в Гамбурге, это будет дешевле, чем покупать билеты на каждую игру отдельно.

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Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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